​Révocation de Khalifa Sall : «ce n’est pas mon affaire», scande Tanor

S’il y a quelqu’un qui ne veut pas se prononcer sur la révocation du maire de Dakar, c’est bien son ancien camarade de parti, Ousmane Tanor Dieng. Selon le Secrétaire général (Sg) du Parti socialiste (Ps), «Khalifa Sall a été exclu du Parti socialiste. Donc lui et ses partisans, ce qu'ils font, n'est pas notre affaire».



Le président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) soutient toutefois, qu’il a de la compassion pour son collègue maire. «Nous avons de la solidarité en vers lui. C’est humain mais le reste c’est la loi. Et même si la loi est dure, elle reste la loi et elle a été mise en œuvre».



Tanor qui se veut clair, précise qu’il a cheminé avec Khalifa Sall maintenant le reste ce n’est pas son affaire. Le Sg du Ps se prononçai t en marge du lancement du démarrage de la campagne des parrainages au niveau du département de Mbour au profit de Benno Bokk Yakar.