​Riposte contre le Covid-19 à Sedhiou: un important lot d’équipements médicaux remis au comité régional de gestion de l'épidémie

La riposte contre la pandémie du Covid-19 s’organise pour freiner la propagation de la maladie dans la région de Sédhiou au sud du Sénégal. Le Secrétaire général exécutif du Conseil national à la sécurité alimentaire a remis un important lot d’équipements médicaux, et logistiques au Comité régional de gestion de l’épidémie dans cette région. Des appels à la solidarité et au respect des gestes barrières se multiplient pour arrêter la contagion.



« Je cherchais ça, pour un peu soulager les populations. Ce conteneur est arrivé à son heure. Il y a 30 000 kits au total, 39600 masques, 300 combinaisons. Il y a 20 000 déambulateurs à roulettes et de petits matériels, etc.», annonce Jean Pierre Senghor.



Ces équipements qui arrivent dans un contexte de forte demande d’appui à la prise en charge, soulage le gouverneur de la région Papa Demba Diallo qui rassure d’une clé de répartition équitable, livre Sud fm.