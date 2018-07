​Risques de délestages et coupures de l’électricité : Le Palais réagit et dément les rumeurs

Le Palais réagit et dément les rumeurs de délestages. Selon le directeur de cabinet du Président Macky Sall, Omar Youm, cette crise imminente de l’électricité annoncée par le Sutelec syndicat de la Senelec, le gouvernement a toutes les informations et prendra toutes les dispositions pour éviter cette situation.

À y regarder de près, Oumar Youm, qui a infirmé une crise imminente de l’électricité annoncée par le Sutelec syndicat de la Senelec ne rassure pas trop !

Car, la réponse attendue était de savoir si oui ou non la Senelec traverse des difficultés avec un gap de 235 milliards dus par l’Etat et ses démembrements.



Mais le démenti s’accentue ailleurs, alors la population excédée par cette récurrente pénurie d’eau est au bord de l’explosion. Avec des coupures et délestages, elle pourrait… disjoncter !