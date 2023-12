​Route de Mbour : un chauffeur se fait voler son sac qui contenait 600.000 F CFA par une femme

Elle pensait voler un banal sac, mais ne s’attendait pas à trouver un tel butin à l’intérieur. Une jeune femme accompagnée de son enfant a dérobé le sac d’un chauffeur, samedi, sur la route de Mbour. Aliou Faye un chauffeur de son état, qui en provenance de Mbour a été arrêté par une dame. Cette dernière lui a supplié, de la déposer à Diamniadio qu'elle n’a rien et devait amener son enfant qui est malade à l’hôpital. Arrivée à la station de Diamniadio, la dame en descendant du véhicule a emporté le sac de M. Faye où il avait mis les papiers du véhicule, son argent une valeur de 600 mille F CFA, et les papiers de terrain d’un de ses neveux.



« Je venais de Mbour pour se rendre à Dakar, sur la route une dame qui avait son enfant, m’a arrêté et m’a supplié de la déposer à Diamniadio. Car son enfant est malade et elle voulait l’amener à la pédiatrie. J’ai eu pitié d’elle, je lui ai demandé de monter à bord. Arrivée à la station de Diamniadio, elle est descendue de la voiture avec mon petit sac où j’avais mis toutes mes pièces, les papiers du véhicule, et celles d’un terrain de mon neveu. Je ne parle plus de cet argent. Mais si quelqu’un tombe sur mes papiers qu’il me les rend », explique Aliou Faye au micro de PressAfrik.



La victime qui avait été imprudente a porté plainte après s’être rendue compte que la dame a disparu avec son petit sac. Aliou Faye soutient avoir fait une déclaration à la gendarmerie pour retrouver ces papiers.