​Royaume-Uni : Le Sénégal figure parmi les pays soumis à l'obligation de visa d'entrée et de transit

Le ministère britannique de l'Intérieur a rappelé, dans une mise à jour publiée le 10 juillet 2026, que les ressortissants de 33 pays africains, incluant notamment le Sénégal, le Nigeria, le Ghana, le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Égypte, sont soumis à une obligation stricte de visa pour entrer ou transiter par le Royaume-Uni.



Cette mesure, qui s'inscrit dans un cadre global concernant plus de 100 nations, vise selon les autorités à « améliorer la gestion des frontières et garantir que tous les voyageurs respectent les lois sur l'immigration ».



Les autorités britanniques insistent sur la nécessité pour les voyageurs de se conformer à ces exigences « avant de réserver leurs vols », sous peine de subir des « perturbations, des retards, voire un refus d'embarquement ».



Cette directive rappelle que, sauf exemption spécifique, tout citoyen concerné, y compris les apatrides, doit impérativement obtenir une autorisation d'entrée préalable pour tout séjour ou transit aéroportuaire, afin d'assurer la fluidité et la conformité de leurs déplacements.