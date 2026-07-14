​Royaume-Uni : Le Sénégal figure parmi les pays soumis à l'obligation de visa d'entrée et de transit

Le ministère britannique de l'Intérieur a rappelé, dans une mise à jour publiée le 10 juillet 2026, que les ressortissants de 33 pays africains, incluant notamment le Sénégal, le Nigeria, le Ghana, le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Égypte, sont soumis à une obligation stricte de visa pour entrer ou transiter par le Royaume-Uni.
Cette mesure, qui s'inscrit dans un cadre global concernant plus de 100 nations, vise selon les autorités à « améliorer la gestion des frontières et garantir que tous les voyageurs respectent les lois sur l'immigration ».
Les autorités britanniques insistent sur la nécessité pour les voyageurs de se conformer à ces exigences « avant de réserver leurs vols », sous peine de subir des « perturbations, des retards, voire un refus d'embarquement ».
Cette directive rappelle que, sauf exemption spécifique, tout citoyen concerné, y compris les apatrides, doit impérativement obtenir une autorisation d'entrée préalable pour tout séjour ou transit aéroportuaire, afin d'assurer la fluidité et la conformité de leurs déplacements.
Cette mesure, qui s'inscrit dans un cadre global concernant plus de 100 nations, vise selon les autorités à « améliorer la gestion des frontières et garantir que tous les voyageurs respectent les lois sur l'immigration ».
Les autorités britanniques insistent sur la nécessité pour les voyageurs de se conformer à ces exigences « avant de réserver leurs vols », sous peine de subir des « perturbations, des retards, voire un refus d'embarquement ».
Cette directive rappelle que, sauf exemption spécifique, tout citoyen concerné, y compris les apatrides, doit impérativement obtenir une autorisation d'entrée préalable pour tout séjour ou transit aéroportuaire, afin d'assurer la fluidité et la conformité de leurs déplacements.
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