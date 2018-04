​Royaume-Uni : mariage du prince Harry le 19 mai

Le palais de Kensington a annoncé dimanche la célébration du mariage du Prince Harry prévue le 19 mai dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.



Le couple princier sera entouré de fleurs locales qui seront composées de roses blanches, de pivoines, de digitales, de branches de hêtre, de bouleau et de charme. Elles seront distribuées à des organisations caritatives après la cérémonie.



"Les décorations florales de la chapelle Saint-Georges seront créées avec des végétaux d'origine locale, dont beaucoup proviendront des jardins et parcs du Domaine royal et du Grand Parc de Windsor", a indiqué le palais dans un communiqué.



Elles seront réalisées par Philippa Craddock, une fleuriste londonienne bien connue de Christian Dior, d'Hermès et Lancôme, entre autres.



Le mariage du petit-fils de la reine Elizabeth II d'Angleterre et de l'actrice américaine Meghan Markle sera célébrée devant 600 invités.

Environ 2.640 personnes ont été également invitées au parc du château de Windsor pour assister à l'arrivée du couple et de ses invités.



Windsor, une commune située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Londres, sera l'attraction de plus de 100.000 visiteurs le 19 mai à l'occasion du mariage du fils du Prince Charles et de la Princesse Diana.