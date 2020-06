​Rufisque : le mouvement 'léral askanwi' fustige la qualité du riz servi aux populations

Le mouvement ‘’léral askanwi’’, dirigé par Oumar Faye, fustige la qualité du riz servi aux populations de Rufisque. Selon les membres dudit mouvement, l’Etat après avoir assoiffé les populations, leur sert du riz de mauvaise qualité. Oumar Faye parle d’assainissement alimentaire. Le Président du mouvement léral askanwi, compte sensibiliser les Rufisquois qui, dit-il, sont victimes d’intoxication due à ce don du gouvernement.



« C’est immorale, c’est inacceptable. C’est de l’assassinat alimentaire. Vous avez vu le riz, là ou le Coronavirus tue 5 personnes, ce riz va tuer plus de 20 personnes par jour. Même les moutons ne mangent pas ce riz, et même les oiseaux n’aiment pas ce riz. On a été assoiffé par l’eau, aujourd’hui, c’est avec le riz. Il y a une intoxication, une nouvelle maladie à Rufisque. C’est une intoxication due à ce riz en caoutchou », martèle Oumar Faye, président du mouvement léral askanwi.



Mieux, précise M. Faye : « Nous allons sensibiliser toutes les familles et sortir tous les sacs de riz qui sont là. Nous interpellons le président de la République Macky Sall et son beau frère le ministre Mansour Faye, qu’ils prennent les dispositions le plus vite possible. Que ceux qui ont acheté ce riz, soient poursuivis et emprisonnés, et que le principal responsable soit démis de ses fonctions », livre Walf radio.