​Rufisque : les pécheurs vilipendent le ministre de la Pêche

« Le ministre de la pêche n’est pas à la hauteur de la tâche ». C’est du moins ce que disent les pêcheurs de Rufisque. En conclave, ces acteurs de la pêche soulignent que le secteur halieutique est à l’agonie.



« Les femmes ici, sont en foulard noir, qui signifie un signe de deuil. Nous avons décidé de le faire sans tambour ni trompète. Nous avons subi une grosse perte au niveau de la pêche. Nous sommes à la phase très difficile de la pêche artisanale. Dans la mesure où cette année 2020, sera l’année mémoriale de tous les pêcheurs du Sénégal. Nous avons subi le Covid-19. Après nous avons aussi subi la surpêche industrielle. Il y a beaucoup de bateaux, avec l’accord de pêche qui vient d’être mis en vigueur. Nous n’avons pas que des mots. Nous avons des solutions », martèle Pape Massemba Fall leur porte-parole.



M. Fall au micro de Walf radio d’ajouter : « Nous implorons l’Etat pour qu’il nous écoute. C’est pour la première fois qu’il devient ministre. Il était maire d’une commune. Il est devenu ministre. Il a sauté beaucoup d’étapes. Et ça se sont des manquements. On l’avait dit, le ministère de la pêche n’est pas un poste politique, c’est un poste stratégique. Donc on implore le chef de l’Etat pour qu’il nous mette un ministre expérimenté à ce poste, pour qu’on puisse travailler en symbiose avec lui, pour mener de l’avant notre pays ».