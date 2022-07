​Rugby Africa Cup : la Namibie file au Mondial, Sénégal termine 7ème

La Namibie a déjà participé aux six dernières éditions de la Coupe du monde (1999, 2003, 2007, 2011, 2015 et 2019) et cette nouvelle qualification confirme son statut de deuxième nation africaine derrière sa voisine l'Afrique du Sud.



Après avoir nettement dominé le Burkina Faso (71-5) en quart de finale puis le Zimbabwe un peu plus difficilement en demi-finale (34-19), la Namibie a très logiquement dominé le Kenya dimanche à Aix-en-Provence.



Infiniment plus complets, les hommes d'Allister Coetzee, ancien entraîneur des Springboks, ont marqué quatre essais, les trois premiers par la troisième ligne Wian Conradie et le dernier par Johan Deysel. Ils y ont ajouté quatre pénalités. Sans solution, le Kenya n'est même pas parvenu à sauver l'honneur.



Les "Simbas" kényans gardent toutefois une dernière chance de se qualifier pour la Coupe du Monde, via un tournoi de repêchage en novembre réunissant trois autres équipes: le Portugal, ainsi que les finalistes malheureux du barrage "Amériques 2" (Chili ou Etats-Unis) et du barrage Asie/Pacifique (Tonga ou Hong Kong).



Avant la finale entre la Namibie et le Kenya, l'Algérie avait brillamment conclu son beau tournoi qualificatif en battant le Zimbabwe 20-12 dans le match pour la troisième place.



De son côté, le Sénégal a également terminé en beauté. Opposés au Burkina Faso, dimanche, pour un match de classement, les « Lions » n’ont pas tremblé (44-30). Ils terminent donc à la 7ème et avant-dernière place.