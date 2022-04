​Rugby – Africa Women’s Sevens : 16 « Lionnes » en stage de préparation pour Tunis

Ce regroupement entre dans le cadre de la préparation de l’Africa Women’s Sevens, prévu du 29 au 30 avril 2022 à Monastir en Tunisie. Pour mettre en place une équipe capable de défendre les couleurs nationales à Tunis, sélectionneur national, Babou Diatta, a entamé ce regroupement de 5 jours avec un groupe de 20 Lionnes de l’Ovalie, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



En terre tunisienne, la sélection nationale aura comme objectif principal: « Remporter le tournoi afin de décrocher le ticket qualificatif de la Coupe du monde, prévue en septembre en Afrique du Sud ».



Le Sénégal est logé dans la poule A en compagnie de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe. La poule B regroupe le Kenya, l’Ouganda et la Zambie, tandis que la Tunisie, Madagascar et le Ghana se retrouvent dans la poule C.



Liste des 20 « Lionnes » :

Fatoumata Ba, Eve Madeleine Namar Nasala, Fatou Diamé, Yvonne Mendy, Marième Coumba Barry, Fatou Cissokho, Dieynaba Camara, Aïcha Joël Madeleine Badji, Safiétou Goudiaby, Absa Chérif, Brigitte Bangoura, Marie Thérène Mendy, Arame Sarr, Fatou Tambidou, Aby Sène, Amy Gnafouna, Amelie Dominique Bamboky, Rose Diatta, Maguette Ndiaye, Awa Ciss.