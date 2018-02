​Russie: 71 morts dans un crash d'avion

Tous les passagers qui se trouvaient à bord de l'avion de ligne qui s'est écrasé dimanche près de Moscou sont décédés.



Selon le parquet russe, l'Antonov An-128 transportait 65 passagers et six membres d'équipage.



L'appareil, un biréacteur appartenant à la compagnie aérienne Saratov, est tombé près d'Argounovo, un village situé au sud-est de Moscou.



Selon les autorités russes du ministère des situations d'urgence, plus de 150 secouristes et une vingtaine de véhicules ont été acheminés sur le lieu du crash.



L'avion avait disparu des radars quatre minutes après son décollage de l'aéroport international de Domodedovo.