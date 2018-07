​Rwanda: le président chinois signe 15 accords bilatéraux

Après le Sénégal, le président chinois poursuit sa tournée africaine au Rwanda. Xi Jinping est arrivé dimanche soir à Kigali accueilli par le président Kagame, qu'il a retrouvé ce lundi matin. Point d’orgue de ce déplacement : la signature d'une quinzaine d'accords bilatéraux.



Quinze accords bilatéraux ont été conclus entre la Chine et le Rwanda dans des secteurs clés comme le domaine hospitalier, celui du transport routier et aérien, du commerce électronique, ou encore dans le domaine de la culture et des sciences. La cérémonie de signature de ces accords de coopération s'est tenue au siège de la présidence rwandaise.



Une cérémonie retransmise en direct sur la chaîne de télévision Rwanda TV durant laquelle les deux chefs d'Etat ont pris la parole. Paul Kagame s’est dit « très heureux » de ce renforcement de la coopération entre son pays et le géant asiatique.



« La signature de ces accords bilatéraux témoigne de ce qui est possible entre nos deux pays. Mais aussi entre la Chine et le continent africain. Monsieur le président, j’espère vous accueillir une nouvelle fois au Rwanda », s’est réjoui Paul Kagame.



Sommet des Brics en Afrique du Sud



Il s'agit effectivement de la première visite du président chinois au Rwanda, ce que Xi Jinping n'a pas manqué de souligner, lui aussi, dans son allocution : « J'ai découvert un pays dynamique, bien organisé qui progresse dans son développement ». Avant de poursuivre : « Nous nous soutenons mutuellement. Et nous allons continuer d'avancer ensemble, en tenant compte de nos réalités nationales respectives. Nous reconnaissons tous deux la nécessité de relier nos stratégies de développement ».



La rencontre entre les deux dirigeants s'est poursuivie sur un déjeuner. Xi Jinping est à présent attendu en Afrique du Sud où il participera à partir de ce mercredi au sommet des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Le président chinois laissera d’ailleurs sa place à Kigali au Premier ministre indien qui arrive ce lundi soir.