​Saccage des locaux du journal Les Echos: ce communiqué du responsable des jeunesses du PUR qui frise la revendication

Le responsable national de la Jeunesse du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), Habib Ndiaye pourrait ne pas être étranger à l'attaque du journal Les Echos. En effet, dans un communiqué rendu public juste après l'attaque des locaux du journal Les Echos, Habib Ndiaye s’est exprimé pour, à la limite, revendiquer le saccage du journal qu’il accuse de publier de fausses informations et de s’acharner sur leur guide, Serigne Moustapha Sy. Il est allé jusqu'à proférer des menaces à l'endroit du Rédacteur en chef Babacar Thiandoum.



« Comme le journal Les Echos récidive en participant à la campagne grandeur nature de déstabilisation, de diabolisation et de dénigrement de Serigne Moustapha Sy, nous lui adressons nos avertissements. Laissez-le tranquillement, si vous voulez la paix. Dafa doy nak (ça suffit en wolof). Monsieur Thiandoum en tant que Rédacteur en chef du quotidien Les Echos, tu es interpellé. Dites aux commanditaires encagoulés de s’afficher au lieu de vous faire porter leur sale besogne. Un homme averti en vaut deux. Wa Salam », a signé Habib Ndiaye, Secrétaire national de la jeunesse du PUR (Parti de l'Unité et du Rassemblement), qui est la branche politique du mouvement religieux des Moustarchidines.