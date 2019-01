​Saccage du siège de Taxawu Sénégal : Hadjibou Soumaré recadre Macky Sall

Cheikh Hadjibou Soumar s’est rendu, ce samedi au siège de Taxawu Sénégal saccagé par les grenades lacrymogènes de la police. Au cours de cette visite, l’ancien président de la commission de l’UEMOA a demandé à Macky Sall de se ressaisir et de respecter ses adversaires de l’opposition.



« S’il ne respecte pas les gens et demande que les autres le respectent, ce sera un problème. Je suis un républicain qui n’insulte personne, mais il me doit du respect », soutient-il.



Pour lui, le chef de l’Etat est en train de mettre en mal les Sénégalais avec la Justice et les forces de l’ordre. Il exhorte ces derniers de ne pas suivre les ordres de Macky Sall, car elles seront les premières à être critiquées demain.



Il considère le sort de Khalifa Sall et de Karim Wade comme de l’injustice. Par ailleurs, l’ancien Premier ministre s’insurge contre le fait que le budget soit utilisé pour des investissements qui n’ont aucun intérêt pour les populations confrontées à un quotidien extrêmement difficile, livre « L’As ».