​Saccages des bus de DDD : le syndicat des travailleurs annonce des brigades de surveillance

Le syndicat des travailleurs de la société Dakar Dem Dikk (DDD) est monté au créneau pour fustiger et lancer un cri de cœur à tous ceux qui s’adonnent aux saccages et à brûler les bus de ladite société. Marc Tendeng et Cie appellent tous leurs travailleurs à se mobiliser pour protéger leur outil de travail en mettant des brigades de surveillance au niveau de tous les réseaux de DDD pour sécuriser leurs bus et leurs emplois.



« A chaque fois qu’il y a des remous d’ordres sociaux comme politiques, nous sommes impactés. Cette situation-là, est en train de menacer les emplois de ces braves salariés qui se battent jour et nuit pour perpétuer le service public. Déjà, avec le peu de moyens, notre parc a vertigineusement diminué. Le taux de disponibilité qui est très faible. On est en service minimum depuis des années », a indiqué Marc Tendeng secrétaire général de l’Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk (UDT/3D).



Face à cette situation préoccupante, les travailleurs de DDD interpellent les Sénégalais : « On veut lancer un message à l’ensemble des Sénégalais. Qu’ils sachent que nous, Sénégalais, sommes des patriotes. Nous ne sommes pas là pour Macky Sall ou pour Ousmane Sonko. Nous sommes là pour le service des Sénégalais. Et les bus que vous voyez là, c’est le patrimoine des Sénégalais. Ce sont des impôts qu’on arrache dans nos salaires pour acheter une subvention d’équipements pour permettre aux Sénégalais d’avoir une mobilité permanente ».



Mieux averti M. Tendeng, « Nous n’excluons pas non plus de faire face si jamais de tels agissements doivent continuer. Au moment où je vous parle, on a pratiquement brûlé une trentaine de bus. Donc, la situation est grave. C’est pourquoi, nous appelons tous les travailleurs de DDD à se mobiliser pour protéger notre bien commun, qui est notre outil de travail, sinon nous allons fermer ».



Masseck Ndiaye, secrétaire général du syndicat, annonce : « On va lancer des volontaires partout dans les gares, dans les dépôts même quand les bus vont rouler, nous allons mettre des brigades de surveillance au niveau de tout le réseau de DDD ».