​Sage-femme agressée à Sédhiou : le Sames monte au créneau

La multiplication des agressions contre des sages-femmes dans l'exercice de leur fonction dans la région de Sédhiou (sud) préoccupe le Syndicat autonome des médecins, Pharmaciens et Chirurgiens, dentistes du Sénégal (Sames). Le syndicat apporte son soutien à la sage-femme d'Etat attaquée lâchement par une groupe d'hommes à Diannah Malary , alors qu'elle était en convalescence.



L'Association nationale des sages-femmes et toute la corporation des agents paramédicaux du Sénégal ont exprimé leur soutien aux sages-femmes agressées.



Le Sames dénonce ces violences faites aux agents de santé et lance un appel à tous les syndicats de la santé pour une "riposte rigoureuse" afin de mettre un terme à ces agressions.