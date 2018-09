​Saint-Louis : les sinistrés de Khar Yalla exposés au danger

Les sinistrés installés dans des tentes à Khar Yalla sise à Saint-Louis vivent dans le péril fécal. A l’origine, des toilettes impraticables, des fosses septiques pleines et des résidus humains qui se mélangent aux ordures. Les enfants de même que les parents sont exposés à la diarrhée et à la dermatose.



«Les toilettes ne sont plus fréquentées, les fosses sont pleines même les grandes personnes utilisent des pots de chambre pour pouvoir se soulager », campe une des sinistrées, Astou Gaye. Une situation qui, peste-t-elle, «n’est pas normale».



Elle informe que «la plupart des enfants ont la diarrhée, j’en ai eu deux qui en souffrent». Avant de lancer : « On doit les déparasiter et donner aux grandes personnes des médicaments». Dans le désarroi, ces familles déplorent le fait que «la mairie ne soit passée qu’une seule fois pour nettoyer».



Pourtant, rapporte le correspondant de la Rfm, il y a une quinzaine de jours, une équipe de saupoudrage de désinfection avait fait une opération coup de poing et le travail n’a pas donné le résultat escompté.