​Saint-Louis : un homme échappe de justesse à l'égorgement

L’insécurité devient de plus en plus grandissante au Sénégal. La dernière en date s'est déroulée à Saint-Louis où un homme qui s'était rendu au cimetière afin de prier pour le repos de ses parents et de ses amis, a failli se retrouver le gorge tranché.



Pape Demba Diop s’est retrouvé à l’hôpital de ladite localité, avec une partie du cou carrément sectionnée. Malgré son état, la victime a expliqué comment il a échappé à ses bourreaux.



«Des individus m’ont attaqué puis tenté de m’égorger. Je me suis battu et j’ai pu me sauver. Ils m’ont blessé au cou », raconte-t-il. Une enquête a été ouverte par la police de la localité.