​Saint-Louis: un imam placé sous mandat de dépôt pour avoir bastonné un de ses talibés

Mame Omar Bakhoum du quartier Darou a été placé sous mandat de dépôt, a Saint-Louis après 48 heures de détention à la police. Il lui est reproché d’avoir sévèrement corrigé un de ses jeunes talibés. Cette arrestation a suscité la colère des maîtres coraniques.



« C’est le sentiment d’un musulman qui est préoccupé, scandalisé par la tournure que prennent les événements depuis un certain temps. Surtout sur la question des relations entre les éducateurs que son les "Serignes Daara", et les imams par rapport aux enfants qui sont leurs talibés », a souligné Abdoulaye Ndoye, membre de l’association des imams et ouléma de Saint-Louis.



Pour lui, c’est de la tristesse, mais aussi de l’inquiétude qui se ressent à leur niveau. Car dit-il, « si nous arrivons à un point où les imams, les Serigne Daara sont dépouillés de leur rôle, je me demande où va le pays. Je ne peux pas comprendre qu’un enfant que l’on vous confie, et qui commence à verser dans la délinquance : parce que quand un enfant vole un vélo, va faire du troque avec ce vélo pour avoir un portable, la moindre des choses est que, cette enfant mérite d’être corrigé », livre Walf radio.