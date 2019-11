​Saisie de cocaïne au large de Dakar : les mis en cause ont peur de « balancer » le cerveau

Les présumés trafiquants de drogue arrêtés dans l’affaire de la saisine de 750 Kilogrammes (Kg) au large de Dakar, ont été entendus par les enquêteurs. Mais, selon Libération dans sa parution de ce jeudi, personne n’ose révéler la vraie identité du présumé cerveau. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il est surnommé le « Boss » et est réputé très dangereux.



« Je ne peux vous communiquer son nom. Il est dangereux et j’ai peur pour ma sécurité », a confié Said Laghmouri, arrêté dans cette affaire.



Avec une voix tremblante, souligne le journal, il a expliqué comment le « Boss » l’a recruté et l’a instruit de se rendre au Port de Cartelet, en France, où il a rencontré Sean Robert Chapman, le capitaine du navire Adaccious dans lequel la cocaïne a été saisie à 120 kilomètres au large de Dakar.



Malgré l’instance des enquêteurs, Said Laghmouri fait le mort. « Ces gens sont très dangereux », a-t-il lâché.