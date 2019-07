​Saisie de drogue au port des Dakar : le capitaine du navire Grande Nigéria-mis sous scellé

Le capitaine du navire Grande Nigéria mis sous scellé et un couple d'Allemands sont interrogés sous le régime de la garde à vue après la saisie de 798 kilogrammes de cocaïne au Port de Dakar. C’est la plus grosse saisie de drogue dure opérée jusque-là au Sénégal.



Dans la nuit du dimanche au lundi, la douane a encore effectué une grosse prise sur le navire Grande Nigéria de l'armateur Grimaldi en provenance du Port de Paranagua (Brésil). Comme c'était le cas il y a de cela quelques jours, la marchandise était dissimulée dans des véhicules de marque Renault qui devaient être livrés au Ghana et en Allemagne.



Après décompte, ce sont exactement 798 kilogrammes de cocaïne pure qui étaient dissimulés dans les voitures. Selon les informations de Libération, ces drôles de "touristes» supervisaient en fait le transport de la drogue. C'est à bord d'un navire du même armateur que la douane avait déjà saisi 238 kilogrammes de cocaïne cachés dans des voitures du même concessionnaire. En l'espace d'une semaine, c'est exactement 1,036 tonne de cocaïne qui a été saisie. Une affaire embarrassante pour l’armateur Grimaldi et le concessionnaire Renault éclaboussés sur 1,036 tonne de cocaïne en moins d'une semaine.