​Salif Sadio : « C'est l'armée sénégalaise qui est à l'origine du massacre de Bofa-Bayotte »

La polémique sur la tuerie Bofa-Bayote, qui a fait 14 morts le 6 janvier dernier, est loin de connaître son épilogue. S’exprimant pour la première fois sur cette affaire, le chef de Attika a souligné que son organisation n’avait rien à voir avec ce massacre. Avant de rejeter la responsabilité, sur l’armée sénégalaise qui serait, selon lui, à l’origine de cette attaque.



Salif Sadio a également exigé la libération des personnes arrêtées lors des enquêtes menées par la gendarmerie sénégalaise. « Ce qui s’est passé à Bofa- Bayote, n'est pas de la responsabilité du Mfdc. Les Sénégalais ignorent qui sont les auteurs. Mais nous les connaissons. Ce sont les troupes sénégalaises. Et je l'assume. J'ai entendu un des rescapés dire que ce qui les a attaqués était armés de Kalachnikov. Et c'est l'armée sénégalaise qui détient ce genre d'arme. Et Bofa-Bayote est au milieu d'une base militaire », a-t-il déclaré.