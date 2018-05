​Salva Kiir invite Riek Machar à rentrer

Salva Kiir demande à Riek Machar de retourner au Soudan du Sud



Le président sud-soudanais Salva Kiir a appelé son ex vice-président et chef rebelle, Riek Machar, à rentrer au pays, affirmant qu'il garantirait sa sécurité et sa protection.



L'information a été rapportée par le site internet de Radio Tamazuj, basé aux Pays-Bas.

"J'ai demandé que vous rameniez Riek Machar ici à Juba. Amenez-le à Juba et je garantirai sa sécurité, et je le protégerai avec l'armée nationale. Si vous ne me croyez pas, le FPR (Force régional de protection) est ici. Le FPR va prendre en charge la sécurité de Riek Machar à Juba."



"Personne ne croira que je demanderais le retour de Riek, mais je demande à ce qu'il rentre parce que Riek est un citoyen du Soudan du Sud... Ce que nous faisons s'appelle le pardon ... Riek est un citoyen du Soudan du Sud et il reviendra."

M. Machar a fui le Soudan du Sud en juillet 2016 après de violents affrontements entre ses forces et les troupes alliées au président Salva Kiir.



Dans le passé, M. Kiir et plusieurs autres responsables sud-soudanais ont exclu le retour de M. Machar, déclarant qu'il allait raviver les tensions et les combats dans ce pays déchiré par la guerre.



Le leader sud-soudanais a finalement cédé aux pressions du bloc régional, de l'IGAD (Autorité intergouvernementale pour le développement), de l'Union africaine (UA) et des pays occidentaux qui lui demandait une reprise du dialogue pour mettre fin à la guerre civile qui dévaste le pays.



Salva Kiir et l'ancien vice-président Riek Machar s'opposent par faction opposées depuis décembre 2013 alors qu'ils avaient combattu côte-à-côte durant plus de vingt ans au sein de l'Armée populaire de libération du Soudan, pour obtenir l'indépendance du Soudan du Sud.

Leur rivalité a plongé le plus jeune Etat d'Afrique dans une guerre qui a déjà fait plus de 20.000 morts et 2 millions de déplacés.