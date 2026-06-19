​Saly Portudal : des bijoux en or estimés à 10 millions FCFA volés, une femme de ménage arrêtée

À Saly Portudal, une femme de ménage a été déférée au parquet puis placée sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour (ouest), à la suite d’une plainte déposée par son employeuse, une comptable d’un établissement hôtelier.



Cette dernière l’accuse d’avoir soustrait une importante quantité de bijoux en or à son domicile, pour une valeur estimée à 10 millions de FCFA. Selon le quotidien L’Observateur, la prévenue sera jugée jeudi prochain devant le Tribunal d’instance de Mbour.



Les faits remontent au 6 juin dernier, lorsque la victime aurait découvert la disparition quasi totale de ses bijoux après une demande de sa sœur qui souhaitait en emprunter pour une cérémonie familiale. Seuls deux bagues et une parure avaient été retrouvées dans la boîte.



La femme de ménage, N. Diallo, aurait proposé alors de participer aux recherches avant de présenter un sac contenant des bijoux qu’elle aurait elle-même offerts à sa patronne. Mais la situation aurait basculé lorsqu’il s’avère que deux boucles d’oreilles appartenant à la comptable s’y trouvent.



Face aux soupçons, elle aurait tenté d’abord de nier, avant d’être contredite par un bijoutier qui aurait confirmé l’authenticité des objets en or. Interpellée, elle serait finalement passé aux aveux, reconnaissant avoir profité de l’absence de vigilance de sa patronne pour ouvrir une armoire et voler la boîte à bijoux. Elle aurait également avoué avoir revendu les bijoux pour 400 000 FCFA à un commerçant ambulant à Mbour.