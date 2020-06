​Saly Portudal : deux bandes de malfaiteurs qui ont fait 25 victimes démantelées par la police

Le commissariat urbain de Saly Portudal a démantelé deux bandes de malfaiteurs qui semaient la terreur dans la cité balnéaire. Les policiers ont découvert avec les malfaiteurs des armes, des bijoux d’une valeur de 3 millions de F CFA et des billets de banque de près de 8 millions de F CFA.



C’est suite à de nombreuses plaintes dans lesquelles les plaignants avaient dénoncé des cambriolages répétés, commis par des individus armés de coupe-coupe et d’armes à feu et que la brigade de recherche du commissariat de Saly à réussi à démanteler deux gangs de malfrats. Le premier groupe est constitué de quatre (4) personnes interpellées dans l’après-midi entre 17 et 18 heures à Saly Bambara. Deux hommes natifs de Kaolack, deux femmes dont l’une de Saly et l’autre Mbour.



Pour ce qui est du second gang, interpellé vers 22 heures, et est également composé de quatre (4) membres, trois hommes et une femme. Au total, la police fait état de 25 victimes, 9 ordinateurs volés en plus des bijoux d’une valeur de 3 600 000 F CFA et plus de 7 millions en numéraire. Aussi d'une arme et du matériel informatique d’une valeur de 2 millions de F CFA, rapporte i-Radio.