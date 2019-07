​Samba Ndiaye Seck : « L’internet doit être contrôlé avec la plus grande vigilance »

Samba Ndiaye Seck le Directeur de cabinet du secrétaire d’Etat chargé des Droits Humains et de la bonne gouvernance a indique, ce vendredi que l’internet doit être contrôlé avec la plus grande vigilance. Il se prononcer lors d’un atelier de formation de la Coalition Sénégalaise des défenseurs des Droits Humains porté sur le thème : « Protection des défenseurs des droits humains : sécurité en ligne, réseaux et données ».



« Nous sommes venus ici pour présider la cérémonie d’ouverture de l’atelier organisé par la coalition des défenseurs des Droits de l’Homme. Et portant sur la formation de ces défenseurs-là, aux outils et techniques en ligne. Nous sommes là pour soutenir ces activités qui entrent en droite ligne avec la vision du président de la République dans l’acte 3 du PSE intitulé des Paix Gouvernance et Sécurité », a déclaré Samba Ndiaye Seck.



Selon lui, même si l’internet présente un grand nombre d’avantage, mais il n’est pas sans conséquences. C’est d’abord la rapidité de l’information, les commendes en ligne, booster l’économie numérique. Mais aussi, il y a beaucoup d’inconvénients. Parce que l’internet est caractérisé par sa virilité. Il suffit de mettre une information sur le net, et à quelques secondes ou quelques minutes, couvre tout le reste. Il est très difficile de retirer une information sur le net. Imaginer que c’est une information qui porte atteinte à l’honneur d’une personne. Voilà, pour quoi l’internet doit être contrôlé avec la plus grande vigilance », dit-il.