​Samuel Eto’o à Dakar: « Sadio Mané est le meilleur joueur au monde »

Accompagné à Dakar d’une délégation de Qatar Supreme Committee and Legacy, Samuel Eto’o n’a pas raté l’occasion de revenir sur les talents de Sadio Mané. « Aujourd’hui, et je l’ai dit il y a deux ans, nous avons le meilleur footballeur au monde, Sadio Mané. J’ai la chance, parce que c’est mon petit frère, mais il fait la fierté de notre continent. Ayant des joueurs comme mon petit frère Sadio, il est normal que l’on ne rêve plus seulement, mais qu’on travaille pour devenir numéro 1 », a confié l’ancien joueur du FC Barcelone.



Le quadruple ballon d’or africain est revenu sur les chances du Sénégal au Mondial 2022. Selon lui, le Sénégal sera la tête d’affiche.

« C’est un fait, le Sénégal est la meilleure équipe en Afrique actuellement. Il a gagné son trophée sans aucune discussion, c’était la meilleure équipe lors de cette Can. Il est évident que le Sénégal sera la tête d’affiche et les autres Nations africaines s’alignent derrière le Sénégal pour conquérir ce trophée qui nous échappe depuis », a dit l’ambassadeur du Qatar pour la Coupe du monde.