​Sanctions à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar: l’Affaire prend une nouvelle tournure

Les étudiants exclus de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) comptent saisir la Cour Suprême. Exclu pour 5 ans, Pape Abdoulaye Touré, une des victimes des sanctions prononcées contre une cinquantaine d’étudiants par le conseil de discipline de l’UCAD clame son innocence sur sa page Facebook. Il décide de saisir la Chambre administrative de la Cour Suprême afin que cette décision soit annulée.



Très en colère contre cette décision, l’étudiant en Licence 2 à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) juge la décision "illégale". « On va saisir la chambre administrative de la Cour Suprême afin que cette décision soit annulée. Cette décision est illégale, elle ne répond pas aux normes administratives. On va utiliser tous les moyens que la loi nous autorise. On ne va pas laisser cette affaire passer », fulmine Pape Abdoulaye Touré.



Poursuivant ses propos, il pointe du doigt le Recteur qu’il accuse d’être le seul et unique responsable de cette situation. « Nous allons mener la bataille sous toutes les formes. Le Recteur de l'UCAD est tenu comme le seul et unique responsable de cette situation », dit-il.



« Je le jure devant Dieu et les hommes que je ne suis jamais mêlé ni de près ni de loin à un quelconque acte de vandalisme ou de violence à l’Ucad comme nulle part ailleurs », clame Pape Abdoulaye Touré sur sa page Facebook.