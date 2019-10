​Sandiara : les populations Mbourokh Cissé dénoncent l’attitude de leur maire

Les populations de Mbourokh Cissé dans la Commune de Sandiara ont battu le macadam pour dénoncer l’attitude de leur maire. Arborés de brassards rouges, ils réclament un poste de santé, le bitumage du tronçon reliant leur village à la route nationale.



«Monsieur le Maire Serigne Gueye Diop toutes les populations de Mbourokh sont mobilisées comme un seul homme pour dénoncer votre attitude en vers cette population. Vous avez fini de nous monter un autre visage qui ne nous rassure pas. Vos multiples promesses non tenues, et malgré votre carné d’adresse que nous avons toujours considéré comme très riche. Le déménagement sans causse est difficilement justifiable d’un investisseur qui voulait implanter une société d’eau minérale. Monsieur le maire, Mbourokh est déçu. Depuis votre accès à la tête de la commune, les problèmes se multiplient », tonne leur porte-parole au micro de Walf radio.



Ces populations de 1000 âmes exigent l’achèvement des travaux de leur poste de santé, et l’érection d’un CEM dans leur localité, le bitumage sur cinq (5) Km de la piste Louli Bintégné-Mbourokh. Ce, disent-elles, « pour le mettre en harmonie avec l’apéage Mbour-Kaolack.