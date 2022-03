​Santé : And Gueusseum annonce une grève de 48 à partir de mardi

L'alliance des syndicats autonomes de la santé (Asas) And Gueusseum ont annoncé, une grève d'avertissement de 48 h sur l'étendu du territoire national du mercredi 23 et jeudi 24 Mars prochains. Ce, pour obtenir la signature du protocole d'accord et la revalorisation du système de rémunération. Ces acteurs de la santé lancent leur second plan d'actions dans la période du 17 au 26 mars.



A en croire Mballo Dia Thiam, le respect des urgences et du service minimum, un sit-in régional suivis d'une campagne d'affichage et de vulgarisation de la plateforme minimale revendicative d'And Gueussem, sont les activités phares de ce deuxième plan d'actions.



Face à la presse le mardi 15 mars, And Gueusseum a déploré "les manœuvres dilatoires, diversion d'amalgame de la ministre de la fonction publique dans le traitement des accords sectoriels dont le projet de partage et de validation avec les parties concernées bien avant les élections territoriales.



L'unité syndicale invite ses camarades à faire preuve, "d'engagement, de sérénité, mais surtout de vigilance face aux marchands d'illusions sans éthique ni foi."