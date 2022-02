​Santé : And Gueusseum dépose un préavis de grève avec un plan d’actions étalé jusqu’au 17 septembre

En conférence de presse ce mercredi, l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) And Gueusseum a déploré l'immobilisme du Gouvernement et l'inertie du ministère de la Santé et de l’Action sociale quant à la signature du protocole d'accords à la suite des négociations ministérielles sectorielles entamées depuis le 21 mai 2021 a poussé les syndicalistes du secteur de la santé à déposer un préavis de grève.



Mballo Dia Thiam et Cie annoncent le dépôt d’un préavis de grève avec plusieurs points de revendications couvrant la période du 16 mars au 17 septembre 2022.



Sur les points de revendications, les syndicalistes demandent l’octroi d’une indemnité de spécialisation pour les techniciens supérieurs de santé ; le relèvement de l'indemnité de risque à 100.000 F CFA et son intégration dans la liquidation de la pension de retraite ; relèvement à 50.000 F CFA de l’indemnité d'itinérant ; l'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans pour les autres catégories d’agents du ministère de la santé et de l’action sociale à l’image des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes qui l’ont obtenu.



A ces revendications s’ajoutent, l’octroi d’une indemnité de représentation médicale pour les paramédicaux ; d’une indemnité de responsabilité pour les paramédicaux ; l’octroi d’une indemnité de logement pour l’ensemble du personnel de la santé et de l’action sociale ; la revalorisation du traitement salarial des Conseillers en Action sociale ; la révision de l'arrêté portant répartition des ressources du Comité de Développement Sanitaire (CDS) et son relèvement à 45 % et l’'octroi de Prêts DMC et leur extension aux contractuels des EPS jouissant d'un contrat à durée indéterminée ; le remboursement des arriérés de salaires et primes COVID 19 particulièrement pour les travailleurs des collectivités territoriales.



And Gueusseum rend le Gouvernement responsable de « la détérioration du climat social dans le secteur de la santé et de l'Action Sociale à cause de ses agissements qui frisent la provocation ».



Mballo Dia Thiam et Cie se réjouissent de la capitulation du Directeur de l’Hôpital de Ourossogui, sous la « puissance de feu » du SUTSAS contre « l’arbitraire en s’engageant à rétablir dans ses droits le Camarade Amadou Lamine SANO, par ailleurs Secrétaire général de l'Union régionale du SUTSAS de Matam ».