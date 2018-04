​Santé : l’Asas menace d’aller en grève les 17, 24 et 25 avril prochain (Sg du Sutsas)

Le gouvernement a du pain sur la planche. Après le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames), l’Alliance des syndicats autonome de la Santé et de l’action sociale (Asas) menace d’aller en grève les 17, 24 et 25 avril prochain. Ces grèves seront précédées d'un setting sur l’ensemble du territoire national le mardi 10 avril 2018. Ladite alliance n’exclue pas la rétention des informations sanitaire pour mettre la pression sur le gouvernement, afin de l’amener à satisfaire les revendications des acteurs de la santé et de leurs revendications.



Selon le secrétaire général du Sutsas Mballo Dia Thiam depuis le 26 janvier, son mouvement a essayé de discuter avec le gouvernement, mais jusqu’à présent les accords n’ont pas encore été respectés. « Et, d’ici le 10 avril, si le gouvernement ne réagit pas, nous allons organiser un sit-in sur l’ensemble du territoire national. Nous avons en perspective, le mardi 17 avril une grève de 24 heures. Et, si le gouvernement ne réagit pas positivement, nous allons renchérir avec une grève de 48 heures les 24 et 25 avril prochain », a-t-il menacé.



M. Thiam a également révélé que des rétentions d’information sanitaires vont être entamées pour empêcher aux structures et aux centres de décision de disposer d'informations pour justifier leurs activités de travail.