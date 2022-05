​Santé: le Sénégal et l'Algérie ensemble pour promouvoir l'industrie pharmaceutique

Au total, six accords de partenariat ont été signés dans le domaine de l'industrie pharmaceutique devant le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarra et son homologue algérien. Un don de médicaments et de matériels d’une valeur de 500 000 euros a aussi été remis au Sénégal.



Ces accords ont réalisés mardi, lors du salon El Djazair 2022 d’exposition de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques.



Premier cadre de promotion de l’industrie pharmaceutique algérienne, le salon constitue un rendez-vous important pour les deux pays qui comptent nouer un partenariat fort, afin d’assurer aux populations une meilleure accessibilité géographique et financière des médicaments.