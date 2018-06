​Santé reproductive en Afrique de l'Ouest et du Centre : UNFPA organise un atelier de 5 jours à Dakar

Le Bureau régional de l'UNFPA abrite à Dakar à partir de ce lundi 18 juin 2018 un atelier sur le renforcement des systèmes d’acquisition et de gestion des chaînes d’approvisionnement de produits de Santé Reproductive (SR).



Cette rencontre dans la capitale sénégalaise s’inscrit dans le Plan stratégique 2018-2021 du Fonds des Nations Unies pour la population, avec comme objectif principal : Zéro besoin non satisfait Planification familiale.

Un plan qui épouse parfaitement les objectifs de la Composante 2 du projet d’Autonomisation des femmes et du Dividende démographique dans les pays du Sahel (SWEDD) qui visent, entre autre, un modèle de distribution efficace des produits de Sante reproductive maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle (SRMNIN).



La disponibilité et l’accès limités aux produits de santé reproductive dans les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre font partie des principales causes de l’importante faiblesse des indicateurs en santé sexuelle et reproductive dans les centres de soins. Cette situation est la résultante de l’inefficacité voire des défaillances cruciales notées dans la chaîne d’approvisionnement en produits de SR au niveau des pays de la région.



L’Atelier de Dakar, comme indiqué dans sa note conceptuelle va se pencher sur la question de : « la disponibilité et l'accès aux produits et intrants de SR, contraceptifs, médicaments de base pour les soins obstétricaux et néonatals d’urgence, équipements et consommables sûrs et efficace, etc. jouent un rôle essentiel dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive ainsi que les droits relatifs ».