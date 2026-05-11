​Santhiaba-Manjaque : 500 personnes attendues à un forum intercommunautaire pour la paix et le développement

La commune de Santhiaba-Manjaque, située dans l’arrondissement de Kabrousse (sud), prévoit d’organiser le 6 juin prochain un forum intercommunautaire axé sur la paix et le développement économique et social.



Cette rencontre, initiée par la municipalité dirigée par le maire Ousmane Djicomole Diatta, vise à réunir environ 500 participants issus des villages de la commune et de la Guinée-Bissau voisine, afin de renforcer la cohésion sociale, le pardon et la réconciliation. «Avec les efforts entrepris par l'État, les Ong et les populations elles-mêmes, nous assistons depuis quelques années au retour des populations au bercail », a-t-il expliqué.



Selon les organisateurs, ce forum permettra également d’aborder plusieurs défis majeurs auxquels les populations sont confrontées, notamment le manque d’eau potable, l’insuffisance des infrastructures sanitaires et électriques, ainsi que les difficultés liées à l’emploi et à la formation des jeunes et des femmes.



D'après le quotidien Libération, la commune de Santhiaba-Manjaque est marquée pendant des années par les conséquences du conflit en Casamance notamment la fuite des populations vers la Guinée-Bissau, la Gambie et l’intérieur du pays, la destruction des habitats et des infrastructures sociales de base, la dégradation du tissu social ainsi que l’émergence de conflits fonciers.



Les autorités locales espèrent que cette initiative contribuera à poser les bases d’un développement durable et endogène dans cette commune.