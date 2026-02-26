​Saraya : quatre individus dont deux orpailleurs arrêtés pour «trafic et détention de chanvre indien»

La Brigade régionale des stupéfiants de Kédougou (sud-est) a mené deux opérations entre le 21 et le 23 février 2026, dans le département de Saraya. Ces opérations ont conduit à la saisie de plusieurs grammes de chanvre indien ainsi qu'a l’arrestation de quatre (04) individus, qui seraient impliqués dans des activités liées au trafic et à la détention de chanvre indien.



Menée le 21 février aux environs de 4 heures du matin à Madina Baffé (quartier de Kédougou), la première opération a permis aux éléments de la Brigade régionale des stupéfiants d’interpeller deux jeunes orpailleurs. Les enquêteurs ont découvert sur l’un d’eux 40 cornets ainsi que 130 grammes de chanvre indien en vrac, tandis que le second détenait 59 cornets du même produit. Ils ont immédiatement été placés en garde à vue pour «détention et trafic de chanvre indien».



Deux jours plus tard, le 23 février, vers 21 heures (GMT), deux hommes, surpris en possession de 10 cornets et d’un joint de chanvre indien, ont été arrêtés suite à une dénonciation anonyme selon laquelle un groupe de jeunes se réunissait régulièrement dans une chambre afin d’y vendre et consommer du chanvre indien. Ils ont été également placés en garde à vue pour «offre ou cession, détention et usage de cette drogue».