​Scandale à Thiaroye : 4 sœurs orphelines accusent leur père adoptif de viols répétés

Quatre (4) sœurs, toutes des élèves âgées de 13, 15, 18 et 21, ont accusé leur père adoptif, A.W, de viols répétés. Le mis en cause qui a nié les faits, a été confondu par les témoignages de sa seconde épouse et par les images à caractères pornographique qu’il envoyait aux filles.



Alertée plus d’une fois par ses filles, leur mère (aujourd’hui décédée) ne pouvait y croire. Bien au contraire à chaque fois que l’une de ses filles née d’un autre mariage lui parlait des attouchements exercés sur elle par leur père adoptif, elle s’empressait de la traiter de menteuse demandant même à son époux de lui infliger une bonne correction.



C’est par A.F, la seconde épouse du père adoptif, que l’affaire éclatât au grand jour. Elle a surpris à plusieurs reprises, son mari et la fille aînée dans sa chambre dans des positions sans équivoques.

Très en verve, la dame a décidé de bouder la maison. Avant que l’affaire n' atterrisse à la gendarmerie de Thiaroye qui a ouvert une enquête. Un examen médical a été effectué sur les quatre (4) fille. Et, le gynécologue a confirmé les faits.



Arrêté, A.W a été déféré au parquet pour inceste et acte de pédophilie, livre "l'Observateur".