​Scandale à la Sar : le Directeur financier démissionne de son poste

La Société africaine de raffinage (Sar) est depuis quelques en eaux troubles. Un contrat de fourniture de produits pétroliers de 400 milliards de francs Cfa et un déficit de trésorerie de 40 milliards de francs Cfa, remuent ladite entreprise. Une vague de départs est en train d'être enregistrée dont le plus récent est celui du directeur financier, Ibrahim Ngom, qui n'a certainement pas accepté d'être mis au frigo.



Pour rappel, à propos des 40 milliards, Locafrique soupçonnait des «pertes commerciales fictives». Mais, la direction générale, qui bénéficie du soutien du ministre du Pétrole, impute ce gap à l’Etat. Et, à propos du contrat de fourniture de produits pétroliers, il est reproché à la direction de la Sar d’avoir octroyé le marché de 400 milliards de francs Cfa à Oryx sans l'aval du Conseil d’administration.