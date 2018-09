​Scandale dans le groupe Facebook «Femme Chic » : Fatou K. Saliou présentée ce lundi au procureur

Les Choses se précisent dans le scandale qui a secoué le groupe Facebook «Femme Chic ». Accusée d’avoir utilisé un compte fictif sur les réseaux sociaux pour arnaquer et soutirer de l’argent à des âmes sensibles et autres bonnes volontés, Fatou K. Saliou sera présentée au procureur ce lundi matin.



Face aux enquêteurs, Fatou K. Dieng a livré le nom du supposé instigateur de cette vaste escroquerie : un certain Mody D, informe «L’Observateur» qui souligne que "les enquêteurs doutent de l'existence de cet individu".



Fatou K. Dieng a été arrêtée par la police de Yeumbeul. Elle a été démasquée et coincée au commissariat lorsqu’elle s’y est rendue pour déposer une plainte contre une dame domiciliée à Liberté 6 de Dakar.