​Scandale foncier: Amadou Jean Jacque Diop épinglé par le rapport de la Commission bancaire de l’Umoa

Amadou Jean Jacque Diop l'actuel Dg du Crédit mutuel du Sénégal (Cms) a été épinglé par le rapport de la Commission bancaire de l’Umoa. En effet, le rapport de la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine (Umoa) qui a effectué un audit a confirmé "des magouilles invraisemblables" au sein de cette institution financière durant la gestion M. Diop.



Selon « Les Echos », les syndicalistes du Cms révèlent les nombreux cafards découverts par la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine (Umoa), allant de sa nomination au sein de cette structure à l'octroi de crédit de complaisance. D'ailleurs, les deux organisations syndicales du Cms ont décidé d'aller en grève à partir du 30 décembre 2021, correspondant à l'expiration du délai du préavis de grève déposé sur la table du ministre des Finances et du Budget et exigent le départ du Dg Amadou Jean-Jacques Diop de la tête de l'institution.



Pour en avoir le cœur net, la Commission bancaire, l'Umoa a été saisie par le ministre des Finances et du Budget pour faire la lumière sur les allégations des syndicalistes du Cms contre le Directeur général Amadou Jean-Jacques Diop. Ainsi après plus de trois mois de travaux, la Commission bancaire à produit son rapport à l'attention du ministre des Finances et du Budget.



Le scandale le plus manifeste sous l’ère Amadou Jean-Jacques Diop, révèlent les syndicalistes, concerne « le crédit de 600.000.000 F CFA accordé à une société de la place suite à l’appel d’offre fait par la BIMAO».



Pire, cette même société attributaire s’est vu accorder le crédit de 600.000.000 F CFA par le Crédit mutuel Sénégal, « en violation des règles les plus élémentaires encadrant l’octroi de crédit au niveau des institutions de base et ce, pour complément de paiement du terrain vendu par la BIMAO.»



Un autre crédit de 50.000.000 F CFA a été octroyé à une société de BTP avec encore une dérogation accordée par M. Amadou Jean-Jacques Diop. D’après les syndicalistes, « ce prêt a été octroyé à un éleveur de moutons Ladoums, ami de M. Amadou Jean-Jacques Diop avec un dépassement de 35 millions sur la limite des montants autorisés sur ce type de crédit, le crédit à ce jour est en impayé dans les livres du CMS».