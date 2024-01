​Scandale foncier: le maire de Chérif Lô et un ancien sous-préfet de Pambal arrêtés

Déjà sous contrôle judiciaire pour une affaire foncière, le maire de Chérif Lô (département de Tivaouane), par ailleurs entrepreneur, est dans de beaux draps. Selon les informations de Libération, Ousmane Sarr a été discrètement arrêté par la Section de recherches (Sr) de Thiès. Ce, en même temps qu'Ibrahima Ba, ancien sous-préfet de Pambal.



Une troisième personne, qui faisait le courtier, est tombée dans la nasse des gendarmes. Les sources du journal ont appris que le trio été d'ailleurs déféré par le procureur de Thiès. Après un retour de parquet, c'est ce mardi que les mis en cause seront édifiés sur leur sort et le maire Ousmane Sarr risque gros s'il ne consigne pas un sacré montant et pour cause.



Ce dernier et ses présumés complices ont été interpellés suite à de nombreuses plaintes relatives à un lotissement irrégulier situé à Thiaoune Bambara. Les plaignants, qui disent avoir versé d'importantes sommes au maire, se sont rendu compte qu'ils disposaient d'actes en toc puisque que le lotissement n'a jamais été autorisé.



Les gendarmes ont établi que des milliers d'actes d'attribution de parcelles, sans aucune valeur, ont été vendus à des particuliers. C'est-à-dire que les plaintes risquent de continuer à tomber, précise le journal.