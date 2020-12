​Scènes obscènes dans certaines productions au Sénégal: Jamra dépose 4 plaintes devant le procureur et le Cnra

Mame Matar Guèye et compagnie ne comptent pas rester les bras croisés face aux dérives audiovisuelles notées dans certaines productions au Sénégal, avec en tête d’affiche, les maisons de production ‘’Marodi’’ et ‘’Evenprod’’. L’Ong Jamra et 48 organisations alliées ont déposé 4 plaintes adressées au Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) et au procureur de la République. Ces défenseurs des valeurs morales et religieuses n’excluent pas d’organiser une marche nationale de protestation, dès la fin des restrictions sanitaires.



En effet, parlant de la série ‘’Infidèles’’, Mame Matar Guèye et Cie reprochent au producteur Evenprod de continuer, malgré les mises en demeure de l’organe régulateur « de fouler au pied nos valeurs sociétales en s’inscrivant dans un nouveau registre : celui de s’insulter de mère ».



Jamra et ses 48 alliés « ont également signalé, dans leur double saisine, la scène érotique qui fait polémique, entre Amy Léa et Abdoul Magib, dans l’épisode 29 de la série “Karma” (Marodi). Une séquence plusieurs fois capturée par les internautes et fortement décriée dans les réseaux sociaux ».



Pour les plaignants, l’excuse que les producteurs brandissent et selon laquelle les scènes décriées ne sont diffusées que sur YouTube ne saurait pas prospérer. Car ce type de support de diffusion a une « portée planétaire » et « impacte plus fortement les mass-médias. Beaucoup plus même que ne le feraient nos télévisions locales. Et donne une perception négative plus prégnante de la société sénégalaise à l’étranger ».



Le procureur de la République a été exclusivement saisi d’une plainte concernant « la scandaleuse production “Néégou Sey” (SkyTv) qui, sans doute dopée par l’impunité dont semblent se prévaloir ces deux producteurs ci-dessus nommés, vient de déclencher à son tour une avalanche d’indignations dans l’opinion, avec une séquence truffée d’obscénités, tant langagières que physiques. »



Toutefois, annonce nos confrères du journal Source A , les co-plaignants « n’excluent pas d’organiser, dès la fin des nouvelles restrictions sanitaires, une marche nationale de protestation contre ces dérives audiovisuelles ».