​Scrutin24février2019 : la CENA défend tout candidat d'annoncer des résultats

La Commission électorale nationale autonome (Cena) réagit suite à la proclamation des résultats de l’élection présidentielle faite par certains acteurs politiques. La structure appelle tout le monde à s’abstenir de faire une quelconque déclaration prématurée sur les résultats.



«Après le scrutin présidentiel du dimanche 24 février 2019, qui s’est globalement bien déroulé sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger, le dépouillement des votes se poursuit et les résultats sont en train d’être collectés par les structures habilitées», peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



La CENA rappelle «qu’à l’issue du scrutin, les procès-verbaux des bureaux sont transmis à la Commission départementale de recensement des votes. Après avoir recensé tous les votes, celle-ci transmet son procès-verbal à la Commission nationale de recensement des votes, appelée à proclamer les résultats provisoires du scrutin».



Aux termes de l’article L.86 du Code électoral, «la proclamation provisoire des résultats intervient au plus tard à minuit le vendredi qui suit le scrutin» , tandis que l’article LO.139 dispose : « Il revient au Conseil constitutionnel d’effectuer la proclamation définitive des résultats conformément aux dispositions de l’article 35 de la Constitution».



En conséquence, la CENA, soucieuse de voir se prolonger l’atmosphère générale de calme, de paix et de sérénité qui a marqué le vote du dimanche 24 février 2019, appelle les candidats et leurs partisans, ainsi que les acteurs de la Société civile et la population, à s’abstenir de faire une quelconque déclaration prématurée sur les résultats.



Elle appelle comme à l’accoutumée les acteurs politiques à adopter le même comportement exemplaire que celui observé par les citoyens, qui ont mis en avant leur esprit civique au cours de la journée du dimanche 24 février 2019.