​Sébikotane : le Président Diomaye Faye procédera le 20 juin au lancement des travaux de la nouvelle gare

Le chef d'Etat du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, effectuera, ce samedi 20 juin 2026, une importante visite consacrée "aux grands projets structurants du pays". Au programme figurent une visite du Train Express Régional (TER), le lancement officiel des travaux de la future gare de Sébikotane (est) ainsi que l’inauguration de l’usine AVCI Global Industrie, à Diamniadio.
D’après la société Apix SA, cette journée mettra en lumière les efforts engagés par les autorités pour renforcer les infrastructures de transport, améliorer la mobilité des populations et promouvoir l’industrialisation du Sénégal.
D’après la société Apix SA, cette journée mettra en lumière les efforts engagés par les autorités pour renforcer les infrastructures de transport, améliorer la mobilité des populations et promouvoir l’industrialisation du Sénégal.
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