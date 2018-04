​Sécurité alimentaire : L’Etat va débloquer 5 milliards pour sauver son bétail

Une opération de sauvetage du bétail a été mise en place pour contrecarrer l’insécurité alimentaire. C’est ce qu’a informé la représente de la direction de l’élevage en marge du petit déjeuner de presse organisé par le secrétaire exécutif-Conseil national de sécurité. Khady Kane indique que ce plan de riposte «va cibler 25% du cheptel des 17 départements ciblés à l’intérieur du pays», et est évalué «à 23 000 tonnes d’aliments de bétail mais aussi de médicaments (déparasitant) ».



Ce programme va aussi permettre à acheter des animaux qui sont reproductifs comme les vaches pour renforcer les cheptels.

En termes d’acquis et de disponibilité financière, la direction de l’élevage renseigne que : «le ministère des Finances a, pour l’heure, débloqué 300 millions de F Cfa ». Avant d’ajouter que : «500 millions de F Cfa sont mobilisés dans le cadre du projet d’appui pastorale dans le Sahel (Paps). Et, «plus de 2 milliards de F Cfa sont disponibles dans les comptes du Crédit agricole et qui sont issus de l’opération du mécanisme de pérennisation de la coordination des opérations agricoles d’urgences».

La Fao va, pour sa part, contribuer dans ce projet, à hauteur de 400 millions.