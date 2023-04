​Sécurité routière : le FERA mise sur un financement de 1,5 milliard F CFA pour cette année

Le Fonds d'entretien routier autonome (FERA) compte débloquer cette année 1,5 milliard F CFA pour la sécurité routière. L’information a été donnée, ce vendredi lors de la Conférence Inaugurale de la 8ème édition de The Africa Road Builders-Trophée Babacar NDIAYE. Pour ce qui est des besoins en termes d’infrastructures dans le continent africain, la BAD annonce 60 à 100 milliards de dollars.



« Pour le réseau classé qui est géré par l’AGROUTE donc par l’Etat, et le réseau non classé qui est géré par les communes. Et travers les conventions de financement avec les communes nous essayons de les appuyer pour financer l’entretient de leur réseau…. En moyenne pour l’entretien des routes nous avons 50 milliards de F CFA par an. Et pour ce qui est de la sécurité routière, pour cette année nous finançons pour 1,5 milliard de F CFA », a déclaré M. Sène le représentant du Directeur général du Fonds d'entretien routier autonome (FERA).



Par ailleurs, note Abdoulaye Diarra Ingénieur senior en transport au niveau de la BAD, « la Banque Africain de Développent consent beaucoup d’investissement dans le domaine des infrastructures, notamment des transports. Les derniers chiffres que nous avons sont estimés à plus de 2 milliards de dollars consacrés au financement des infrastructures. Les besoins en termes d’infrastructures dans le continent africain sont énormes. Ils sont estimés entre 60 à 100 milliards de dollars…. Pour ce qui est du Sénégal, le Projet de construction de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis d'un montant de 166,36 millions d'euros, soit 109 milliards de francs CFA à travers un prêt BAD de 119,69 millions d'euros et un prêt AGTF de 46,67 millions d'euros. Il permettra d'améliorer la connectivité territoriale, l'accessibilité, la sécurité routière et les conditions de vie dans la zone d'influence directe du projet (ZIDP). Par ailleurs, il permettra de garantir la satisfaction des besoins des populations à travers le développement des échanges commerciaux entre le Sénégal, l'Afrique du Nord et la Zone CEDEAO ».



Mansour Faye Amadou Mansour Faye, Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement et maire de la ville de Saint-Louis et Prince Ademola Adegoroye Ministre des Transports du Nigéria ont été les invités spéciaux de la conférence inaugurale de cette 8e édition de The Africa RoadBuilders-Trophée Babacar NDIAYE.