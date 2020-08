​Sédhiou : l’hivernage plombe les enseignements

Le corps enseignants à Sédhiou au sud de Sénégal s’inquiète. En plus de la pandémie, l’hivernage plombe les enseignements. L’inspecteur d’académie lance un cri d’alerte pour la bonne tenue des examens.



« Ce qui fait la particularité de cette année, en plus des problèmes classiques dont nous avons l’habitude de rencontrer avec la mobilisation des ressources logistiques, et de ressources humaines, cette année les examens se déroulent dans un contexte particulier. Il faudra respecter les mesures barrières, mais aussi tenir compte de l’hivernage », dénonce Pape Gorgui Ndongue l’inspecteur d’académie.



Selon lui, véritablement le seul point nouveau, c’est l’hivernage. « Tous les centres qui peuvent ne pas être fonctionnels le jour de l’examen, nous allons faire des recommandations fortes pour les délocaliser. Jusque là, il n’y a pas de délocalisation. Mais nous continuons à surveiller ces centres », précise l’Inspecteur Ndongue.