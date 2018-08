​Sédhiou : les ressortissants du Pacao à Dakar menacent Macky de vote-sanction

Les ressortissants du Pacao (région de Sédhiou) à Dakar issus de 45 villages, sont montés au créneau pour dénoncer les mots dont soufre leur localité. Mécontents des autorités qu'ils accusent d'avoir abandonné leur terroir, ils comptent procéder à un vote sanction contre le président de la République si jamais les autorités ne réagissent pas. Ces ressortissants dénoncent le manque de route bitumée, le manque d’électricité, de château d’eau, le problème de santé, et surtout d’éducation.



« Je crois qu'eux, s’ils font quelque chose, cela n’est pas visible. Nous leur demandons d’accélérer la cadence. Le Pacao traverse un moment très dure, difficile. Nous avons beaucoup de manquements. Manque de routes bitumées, manque d’électricité, dénonce le manque de château d’eau, le problème de santé, et surtout d’éducation. Nous voulons que l’Etat corrige cette équation. Pour évacuer les malades nous avons tous les problèmes du monde. Il n’y a pas d’hôpital. Il n’y a que des cases de santé qui ne sont pas fonctionnelles. Il n’y a rien du tout dans la plupart des villages », dénonce leur porte parole.



Très remontés contre le ministre Abdou Fall, ces ressortissants menacent de sanctionner le régime en place aux prochaines élections s’il ne réagit pas. « Les menaces du ministre Abdou Fall n’engagent que lui. On n'a même pas besoin de central solaire. Nous avons besoin d’une haute tension qui va marcher 24H/24H. Les élections c’est dans 6 mois, le jour le l’élection présidentielle, le président de la République risque d’avoir un vote sanction », tonne leur porte-parole au micro de walf radio.