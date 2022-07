​Sen'Eau : les travailleurs de l'intersyndicale décrètent 72 heures de grève

L'Intersyndicale des travailleurs de la SEN'EAU, dans la poursuite de son plan d'actions marqué cette semaine par une grève générale depuis ce lundi 25 Juillet, vient de décreter à nouveau 72h de grève à partir du vendredi 29, au 1 août dans tous le périmètre affermé.



« Suite à la non satisfaction de la plateforme revendicative des travailleurs de la Sen’Eau, depuis plus de deux ans maintenant, à savoir l'amélioration des conditions de travail et augmentation des salaires, l'intersyndicale dans sa dynamique de poursuite de son plan d'actions de lutte, et face à la mauvaise volonté de la Direction Générale à engager des négociations sérieuses sur les points de la plateforme revendicative des travailleurs, l'intersyndicale décide de décréter à nouveau 72 heures de grève, pour le vendredi 29, samedi 30 et lundi 1er août dans tout le périmètre affermé, et d'une assemblée générale le lundi 1ervaoût à HANN à partir de 08 heures », a déclaré Omar Bâ leur porte parole.



Poursuivant sa déclaration, il précise : « L'intersyndicale tient à alerter les autorités Étatiques et l'opinion publique sur les conséquences de cette grève avec comme seul et unique responsable la Direction Générale de la SEN'EAU, en l'occurrence Madame Jany ARNAL. L’intersyndicale fustige par ailleurs le refus de la Direction Générale de discuter des points inscrits au mémorandum des travailleurs (dont l'augmentation des salaires, la révision de la cotation des postes, de la grille salariale, etc.) pour lequel un protocole a été signé entre le Ministère de l'Hydraulique et les organisations syndicales, le 1 mai 2018 ».



Par ailleurs, les délégués de SEN'EAU du SUTES se démarquent de leur Secrétaire général (SG) qui refuse d'aller en grève. Ils ont précisé leur appartenance à l’intersyndicale. « Nous les délégués légalement élu, et membre du SUTES, qui avons souhaité participer à cette conférence de presse pour clarifier notre position et apporter un démenti à toutes les communications à savoir que le SUTES n’est pas engagé dans la lutte. Ce qui est archi faux. La majeur parti des délégués de ce syndicat, ont rejoint l’intersyndical et cela, depuis l’année dernière. C’est notre secrétaire général qui a un comportement tortueux et controverse. Parce qu’il a participé du début à la fin du processus qui a conduit à ce mouvement de grève », martèle Mouhamad Rassoul Mbaye porte parole des délégués du SUTES.



Mieux précise M. Mbaye : « Depuis que nous avons saisi l’inspection de travail il était parti prenante. Jusqu’à l’obtention du PV de non conciliation qui a abouti à un dépôt de préavis de grève il était dedans. J’aimerai bien savoir pourquoi il a quitté l’intersyndicale. C’est pourquoi nous avons profité de cette rencontre pour clarifier et rassurer le personnel de SEN'EAU que nous sommes dans l’intersyndicale, nous sommes dans la lutte avec nos amis autres délégués des autres syndicats. Et nous interpellons le secrétaire général de notre centrale syndicale de mettre fin aux agissements de M. Ngom. Il est parti à la retraite, il est disqualifié pour parler à notre nom. Sois Baba Ngom out ou nous out. Nous sommes dans la lutte et ce n’est pas demain dans la veille que nous allons abandonner nos camarades ».