​Sénégal : 0.5% des personnes âgées entre 15 et 49 ans touchées par le Sida (Cnls)

Le Conseil national de lutte contre le Sida qui s’est appuyé sur une information basée sur des données d'Onu/Sida, l'agence des Nations-Unies de lutte contre le Sida, a publié son nouveau rapport. Ledit document stipule clairement que le taux de la prévalence du VIH est de 0,5% chez la tranche d’âge entre 15 et 49 ans.



D'après cette étude, l'épidémie du VIH est de type concentrée au Sénégal avec une prévalence basse dans la population générale et élevée chez les populations clé les plus exposées au risque du VIH, notamment les professionnelles du sexe (6.6%), les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (17.8%), les consommateurs de drogue injectables (5.2%) et les détenus (2.0%). Ces disparités sont sous-tendues par des obstacles qui ont pour nom stigmatisation et marginalisation.



«Des disparités dans la prévalence du VIH sont aussi notées selon certaines caractéristiques socioéconomiques et démographiques comme le sexe l'âge et la zone géographique. Les femmes sont 1.6 fois plus infectées que les hommes. Cette prévalence plus élevée chez les femmes est notée au niveau de presque tous les groupes d'âge », révèle le rapport.



Pour ce qui est des jeunes, «les jeunes filles sont 3 fois plus infectées que les garçons. Par contre, «la prévalence est plus élevée chez les adultes que chez les jeunes. Elle augmente proportionnellement, l'âge jusqu'à 44 ans chez les hommes et 49 ans chez les femmes », renseigne la même source.